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За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

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7 травня близько 18:00 у поліцію області надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у смт. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), йдеться в повідомленні.

Поліція нагадує громадянам, що використання забороненої символіки є правопорушенням і закликає дотримуватися норм чинного законодавства.

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За фактом використання забороненої символіки в Первомайську на Миколаївщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 01

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    И это правильно. Этой символике самое место на ж-пе
    По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5099
  • Aleksandr Ermak
    душить колорадов в зародыше
  • 5 копійок
    Діди ваівалі, баби памагалі.По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9424
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