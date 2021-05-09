За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов

За добу, 8 травня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 843 людей. У лист очікування вакцинації записалися 527 949 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 862 641 людину. З них отримали 1 дозу - 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 255 випадків/360 щеплень;

Вінницька область – 73 випадки/60 щеплень;

Волинська область – 82 випадки/102 щеплення;

Дніпропетровська область – 798 випадків/510 щеплень;

Донецька область – 401 випадок/0 щеплень;

Житомирська область – 191 випадок/51 щеплення;

Закарпатська – 37 випадків/30 щеплень;

Запорізька область – 111 випадків/53 щеплення;

Івано-Франківська область – 83 випадки/120 щеплень;

Київська область – 210 випадків/225 щеплень;

Кіровоградська область – 150 випадків/289 щеплень;

Луганська область – 54 випадки/86 щеплень;

Львівська область – 329 випадків/814 щеплень;

Миколаївська область – 253 випадки/303 щеплення;

Одеська область – 342 випадки/298 щеплень;

Полтавська область – 147 випадків/164 щеплення;

Рівненська область – 142 випадки/50 щеплень;

Сумська область – 225 випадків/40 щеплень;

Тернопільська область – 227 випадків/160 щеплень;

Харківська область – 361 випадок/55 щеплень;

Херсонська область – 154 випадки/540 щеплень;

Хмельницька область – 227 випадків/10 щеплень;

Черкаська область – 152 випадки/226 щеплень;

Чернівецька область – 69 випадків/117 щеплень;

Чернігівська область – 299 випадків/180 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.