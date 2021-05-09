За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 862 641 людину. З них отримали 1 дозу - 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:
м. Київ – 255 випадків/360 щеплень;
Вінницька область – 73 випадки/60 щеплень;
Волинська область – 82 випадки/102 щеплення;
Дніпропетровська область – 798 випадків/510 щеплень;
Донецька область – 401 випадок/0 щеплень;
Житомирська область – 191 випадок/51 щеплення;
Закарпатська – 37 випадків/30 щеплень;
Запорізька область – 111 випадків/53 щеплення;
Івано-Франківська область – 83 випадки/120 щеплень;
Київська область – 210 випадків/225 щеплень;
Кіровоградська область – 150 випадків/289 щеплень;
Луганська область – 54 випадки/86 щеплень;
Львівська область – 329 випадків/814 щеплень;
Миколаївська область – 253 випадки/303 щеплення;
Одеська область – 342 випадки/298 щеплень;
Полтавська область – 147 випадків/164 щеплення;
Рівненська область – 142 випадки/50 щеплень;
Сумська область – 225 випадків/40 щеплень;
Тернопільська область – 227 випадків/160 щеплень;
Харківська область – 361 випадок/55 щеплень;
Херсонська область – 154 випадки/540 щеплень;
Хмельницька область – 227 випадків/10 щеплень;
Черкаська область – 152 випадки/226 щеплень;
Чернівецька область – 69 випадків/117 щеплень;
Чернігівська область – 299 випадків/180 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.