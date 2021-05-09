Російські найманці обстріляли Мар'їнку з "Рапіри" - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Російські окупанти на Донбасі, вже не криючись, ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це інформує українська сторона СЦКК.

"Вчора, 8 травня, о 19:05, російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів із гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар'їнка. Окупанти вели вогонь із позицій у районі шахти "Трудівська" на околиці Донецька. Унаслідок обстрілу було пошкоджено шість житлових будинків і автомобіль місцевого жителя. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Лише за щасливим збігом обставин ніхто із жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18:30.

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів із шахти Гагаріна в напрямку населеного пункту Шуми. Унаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Загалом випущено 15 снарядів калібру 122 мм і 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовані і верифіковані офіцерами української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

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