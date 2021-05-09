Російські найманці обстріляли Мар'їнку з "Рапіри" - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це інформує українська сторона СЦКК.
"Вчора, 8 травня, о 19:05, російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів із гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар'їнка. Окупанти вели вогонь із позицій у районі шахти "Трудівська" на околиці Донецька. Унаслідок обстрілу було пошкоджено шість житлових будинків і автомобіль місцевого жителя. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Лише за щасливим збігом обставин ніхто із жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18:30.
Зазначається, що окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів із шахти Гагаріна в напрямку населеного пункту Шуми. Унаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.
Загалом випущено 15 снарядів калібру 122 мм і 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовані і верифіковані офіцерами української сторони СЦКК.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.