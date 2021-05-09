Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТОрепортаж

День перемоги над нацизмом у Києві минув без порушень. У центрі столиці активними були різні політичні сили, але конфліктів зафіксовано не було.