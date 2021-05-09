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Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом. ФОТОрепортаж

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День перемоги над нацизмом у Києві минув без порушень. У центрі столиці активними були різні політичні сили, але конфліктів зафіксовано не було.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

9 травня центром Києва організовані акції провели лише представники ОПЗЖ і забороненої Комуністичної партії. Їм словесно опонували активісти з С14.

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 01

Поліція в центрі столиці

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 02

Колона ОПЗЖ

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 03

Фашизм не пройде

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 04

Нардеп Вадим Рабинович на "Віллісі"

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 05

Ілля Кива

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 06

Кива з портретом діда

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 07

Колона ОПЗЖ

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 08

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 09

Зі своєю позицією виступили представники С14

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 10

Поліція нагадує про заборонену символіку

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 11


Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 12

Представники забороненої Комуністичної партії

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 13

Люди біля Вічного вогню

Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 14
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 15
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 16
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 17
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 18
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 19
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 20
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 21
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 22
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 23
Рабінович на Віллісі, Кива з портретом діда і тєнь пабєди від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом 24

Фото - Олег Богачук

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