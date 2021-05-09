Через використання забороненої символіки в Очакові сталася сутичка з поліцією

Два кримінальні провадження відкрито через порушення під час проведення заходів із відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в м. Очаків Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Національна поліція України.

"Вранці в м. Очаків під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника Невідомому солдату у одного з учасників було виявлено червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки. Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи і поліцейськими сталася сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) Кримінального кодексу України .

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