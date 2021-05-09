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З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль

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З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що з українськими сертифікатами здоров'я наші громадяни зможуть безперешкодно подорожувати країними Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Українські сертифікати здоров'я дозволять людям подорожувати Європейським Союзом", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що цього тижня в уряді відбулася нарада з розробки відповідного документа.

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"Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документа має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця", - підкреслив глава уряду.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що сертифікати про щеплення проти коронавірусу, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
  • Игнатьев Фион
    Буде можливість подорожувати.
    Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
  • Vasilij VG
    Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
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