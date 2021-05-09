У Польщі вакцину проти COVID-19 отримали вже 10 млн осіб, а 3,5 млн поляків - уже другу дозу
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На сьогоднішній день в Польщі першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 10 мільйонів осіб, а другу дозу вже понад 3,5 мільйонів поляків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише голова ради Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.
"А сьогодні розпочалася реєстрація на вакцинацію для молодих людей 2000, 2001, 2002 та 2003 років народження. В грудні 2020 року уряд Польщі затвердив національну програму вакцинації проти коронавірусу, яка передбачає чотири етапи вакцинації", - зазначив він.