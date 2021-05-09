"Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на честь Дня матері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

"Мама – це найближча людина, яка завжди поруч – від народження й фактично під час усіх наших кроків. Перших. Коли тільки вчимося ходити. Цінних. Коли ступаємо на шкільний поріг і коли залишаємо школу, крокуючи в доросле життя. Важливих. Коли долаємо свій шлях до здобуття професії. Щасливих. Коли вступаємо в шлюб, щоб іти у глибоку старість разом з коханою людиною. Хвилюючих. Коли встановлюємо рекорд, намотуючи кола під пологовим будинком в очікуванні народження малюка", - йдеться в повідомленні.

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"Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці.

Мама не просто дає нам життя.

Вона робить це життя безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвивальним, пізнавальним і, звісно, дуже-дуже смачним", - зазначається в тексті.

Мама має надзвичайну суперсилу: завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде саме ті, дуже потрібні тобі слова.

Завжди в тебе вірить.

І завжди тебе любить.

Навіть коли ти ну дуже заклопотаний, а насправді – безсовісний, забув подзвонити", - підкреслюється в повідомленні.

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