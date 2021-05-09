Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів".