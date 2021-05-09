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Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

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Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
  • ingrid
    нАвЕрное прАзднуют........
  • я гражданин Украины
    ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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