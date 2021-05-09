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Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб

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Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб
Представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими. На сьогодні списки уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, як мінімум ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими.

"Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Також читайте: Усі ініціативи України щодо обміну утримуваними особами блокуються, - член гуманітарної підгрупи ТКГ Іванова

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Опять зеля наменяет вместо воинов всяких таксистов и маргиналов...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Обмін терористів на таксистів !!!))
  • Андерсен a4cbf7de
    В первой партии предлагаю отправить им Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Мураева и Добкина ( что б последним двоим было не обидно)
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