Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив надію, що законопроєкт про медіа буде винесено до Верховної Ради для прийняття в травні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету", - сказав Ткаченко.

Говорячи про діалог з медіа в зв'язку з розробкою цього законопроєкту, міністр зазначив, що "тут діалог зіграв поганий жарт".

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"За цей час, поки обговорюється закон про ЗМІ, він вже трохи відстає від реалій. Якби на момент закриття медведчуківських каналів існував закон про ЗМІ, можливо, не потрібні були б санкції РНБО. Тому що в законі є пункт 9, який чітко передбачає повноваження Нацради щодо медіа, які займаються пропагандою російською, пропагандою війни і всього іншого. Тобто я думаю, що закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку. І це, крім усього того, ще й наші зобов'язання щодо асоціації з ЄС. Ми повинні були прийняти цей закон ще 2 або 3 роки тому", - підкреслив він.

Ткаченко уточнив, що "зрештою всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі".

"Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція починається в Америці. Тому, вибачте, будемо рухатися разом з цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановне видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована європейська і за європейськими стандартами", - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.