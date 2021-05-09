Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон

Спеціаліст геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон зазначає, що запасів води на півострові останнім часом насправді стало дещо більше, проте переломний момент так і не настав.

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні, дійсно,у всіх водосховищах спостерігається поліпшення ситуації, площа дзеркала в них збільшується. Особливо це характерно для великих водосховищ, в тому числі і Чорноріченського. Найбільше в процентному співвідношенні наповнилося Білогірське, і його нинішній обсяг навіть перевищує той, який ми спостерігали у 2020 році. Однак, якщо порівнювати стан більшості водосховищ зі станом справ в 2020-му, то все ж практично для всіх з них площа дзеркала менша, ніж рік тому", – зазначив він.

За словами фахівця, найгірша ситуація в Сімферопольському водосховищі.

"За процентним співвідношенням за останні два тижні води сюди набралося найменше в порівнянні з іншими. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, вона найнеблагополучнаіша, оскільки води у 2021-му все-таки набагато менше", – додав він

На думку Сергія Гапона, така ситуація пов'язана з тим, що опади цієї весни випадали в Криму нерівномірно.

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