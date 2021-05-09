Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 9 травня підписав декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", в якому описаний механізм управління Білоруссю на випадок його загибелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "президента". Документ вже набув чинності.

"Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради Безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр. При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або воєнний стан", - йдеться в публікації. Також в декреті сказано, що рішення про проведення нових виборів буде приймати Рада безпеки.

Радіо Свобода зазначає, що за конституцією Білорусі, в разі смерті або недієздатності президента його обов'язки виконує прем'єр, про Раду безпеки в цьому контексті не згадується.

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Лукашенко заявив, що підпише документ, що передає владу Радбезу в разі його загибелі, в квітні, після того як білоруські спецслужби заявили про запобігання змови, учасники якої нібито хотіли влаштувати військовий переворот. Цей декрет він назвав одним з найважливіших своїх рішень. До складу Ради безпеки входять 8 осіб, не рахуючи самого Лукашенка. Четверо з них представляють силові органи.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича та Олександра Федуту, що нібито "планували здійснення військового перевороту" в своїй державі і усунення Олександра Лукашенка. Також в російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації в США і Польщі". У цій же справі був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.

"Президент" Олександр Лукашенко вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.