Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас

Судова реформа залишається ключем для всього порядку денного реформ в Україні та найважливішим фактором її економічного розвитку, оскільки вже не загальна корупція, але саме вади судової системи є головним фактором, який стримує та відлякує інвесторів від вкладення грошей в Україну.

Про це в неділю під час "живого чату" у мережі "Фейсбук" із представниками Євросоюзу в країнах Східного партнерства, що був проведений під егідою Європейської служби зовнішніх дій з нагоди відзначення 9-го травня Дня Європи, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, які шляхи європейська сторона та особисто пан Посол ЄС бачать для практичного вирішення застарілої проблеми заміни корумпованих суддів, які всіма засобами намагаються утриматися при судовій владі.

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"Судова реформа – серед головних речей, які все ще треба змінити в Україні на її шляху до Європи та наближення до ЄС… Судова система - це щось таке, що не було реформовано в Україні за всі 30 років її Незалежності – в серпні ми як раз будемо відзначати цю річницю. Опитування серед представників бізнесу, що працюють в Україні, або цікавляться Україною, говорять, що вже не корупція , але (недосконала) судова система є першим фактором, який відлякує потенційних інвесторів та примушує їх сумніватися, чи інвестувати гроші в Україну", - сказав європейський дипломат.

Він нагадав вислів Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, який, коментуючи перебіг судової реформи в Україні, назвав її "матір’ю всіх реформ".

"Безумовно, він має рацію, наш начальник. В рамках групи підтримки, разом з країнами "Великої сімки", ми поділилися з владою і громадськістю України дорожньою картою, яка містить кроки, що потрібно зробити, з нашої точки зору, для правильної реформи судової системи. В основі цих пропозицій, в основі будь-якої змістовної реформи, є реформа Вищої ради правосуддя, тих структур, які проводять адміністрування бюджету судів, та тих, що призначають суддів", - наголосив Маасікас.

Він зауважив, що Україна користується широкою підтримкою у цій роботі з боку міжнародних партнерів. Європейська сторона надає експертів, виділяє гроші, за необхідністю, щоб ця реформа просувалася вперед.

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"Дійсно важливі політичні питання в цій країні потребують підтримки з боку лідерів. Президент Володимир Зеленський запропонував певні заходи. Але потрібен такий постійний поштовх від президента, який демонструватиме, що це є пріоритетом, і що це дійсно необхідно. Ваша країна має всю міжнародну підтримку для цього", - сказав Посол ЄС.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Певні положення цього законодавства викликали тривогу ЄС в частині дотримання зобов’язань, що відображені в Угоді про асоціацію між ЄС і Україною.

5 травня Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо законопроєкту №5068 про реформу головного суддівського органу країни - Вищої ради правосуддя (ВРП), поданого на розгляд Головою Верховної Ради України. Висновок Венеційської комісії, в цілому, вітає цю законодавчу ініціативу, але містить рекомендації, як посилити контроль за дотриманням суддівської етики та доброчесності серед суддів та органів судової влади України.