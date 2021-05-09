В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов

В Україну прибула третя партія китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, CoronaVac - вакцина, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент - нежиттєздатні вірусні частинки. Зберігати вакцину можна за температури 2-8 ° C. Для повноцінної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом в два тижні. Офіційний постачальник CoronaVac в Україні - група компаній "Лекхім". Перші 200 тисяч доз цієї вакцини прибули в березні. Пізніше надійшли ще 500 тис. доз.