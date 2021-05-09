Вибори мера Харкова: Добкін каже, що йде "самовисуванцем від харків'ян"

Харківський міський голова в 2006-2010 роках, голова ОДА до 2014 року, екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься в мери на позачергових виборах як самовисуванець.

Про це він сказав Суспільному на меморіалі Слави в Харкові 9 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Без образи до будь-якої політичної сили я буду йти самовисуванцем від харків’ян", — сказав Добкін.

На питання, чи розглядав він варіант висування від якоїсь політичної сили, чи вів перемовини з партіями, наприклад, "Опозиційною платформою — За життя", Добкін відповів: "Я проводжу перемовини з харків'янами..."

Він додав, що готовий співпрацювати з партіями, які близькі йому ідеологічно та "сповідують розвиток Харкова".

Добкін також розповів, що йому складно розмістити рекламу у Харкові.

"Я не можу розміститися. Я можу розміститися тільки на тих конструкціях, які ще до оголошення в те, що піду на вибори Харківського міського голови, замовив у компанії, яку знаю давно. Компанії зазнають тиску, конструкції намагаються знести. Ми судимося, виграли два суди", — сказав Добкін.

Водночас він вважає, що не потребує "особливої" реклами.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак в комітеті ВР заявили, що поданий неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого прийняла рішення про дострокове припинення повноваження міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

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Офіційно виборча кампанія стартує за 50 днів до дня виборів.