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Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ

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Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ
Бойовики угруповання "ДНР" витратили суму в 12 мільйонів гривень (32 мільйони російських рублів) на святкування Дня перемоги 9 травня. Ще 6 мільйонів гривень (16,5 мільйонів рублів) піде на організацію заходів до так званого "Дня республіки", який угруповання "ДНР" відзначає 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Частина цих коштів також призначена на звезення мирного населення з інших окупованих міст до Донецька для участі у "святковій" ході.

Місцеві мешканці надіслали телепроєктові Донбас.Реалії документи, які підтверджують ці витрати. Але самі документи не публікуються заради безпеки цих людей.

Цьогоріч на роковини незаконного так званого "референдуму", який бойовики провели у травні 2014-го, виступатиме російський гурт "Любе". Гурт не подавав заявок на прибуття на окуповані території у відповідності з законодавством України.

Також читайте: Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

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Топ коментарі

  • Анатолик
    Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 5841
  • tim link
    ипланы конченные! Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9439..такой город в руину превратить...жесть!
  • Fish Man
    Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5370
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