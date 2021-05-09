Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ

Бойовики угруповання "ДНР" витратили суму в 12 мільйонів гривень (32 мільйони російських рублів) на святкування Дня перемоги 9 травня. Ще 6 мільйонів гривень (16,5 мільйонів рублів) піде на організацію заходів до так званого "Дня республіки", який угруповання "ДНР" відзначає 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Частина цих коштів також призначена на звезення мирного населення з інших окупованих міст до Донецька для участі у "святковій" ході.

Місцеві мешканці надіслали телепроєктові Донбас.Реалії документи, які підтверджують ці витрати. Але самі документи не публікуються заради безпеки цих людей.

Цьогоріч на роковини незаконного так званого "референдуму", який бойовики провели у травні 2014-го, виступатиме російський гурт "Любе". Гурт не подавав заявок на прибуття на окуповані території у відповідності з законодавством України.

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