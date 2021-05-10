Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому
Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, ключові цілі програми:
- Вступ до Європейського космічного агентства.
- Створення українського космодрому.
- Створення супутникового угрупування семи українських супутників.
- Вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.
На цей момент супутник вже складений і проходить перелік випробувань і перевірок. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.
Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.
Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.
В інтерв’ю також вказується, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.
"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", – зазначає голова державного космічного агентства.
Программа потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.
Видання зазначає, що попередня п'ятирічна програма закінчилася наприкінці 2017 року. З 2018 року космічне агентство і вся галузь живуть без програми.