Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

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Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС
Найманці російсько-терористичних військ зі стрілецької зброї здійснили один обстріл поблизу Авдіївки протягом минулої доби і ще один обстріл з початку поточної доби поблизу н.п. Троїцьке із заборонених мінських угодами мінометів 120-мм калібру. Українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Крім того, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку російських найманців під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, де відбулося глушіння GPS сигналу поблизу н.п. Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

Біля н.п. Залізне і Калинове спостерігачі Місії внаслідок глушіння сигналу не змогли підняти у повітря БПЛА.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3419
  • YU ST
    Витірани...
    Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5313
  • Ніхто Петрович
    Судячи з пози це скоріше висірани
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