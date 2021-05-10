В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ

В Україні за минулу добу, 9 травня, зареєстрували 2817 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків - 119; одужали - 9002 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуку.

За 9 травня було здійснено 21 883 тестування (зокрема методом ПЛР - 13 158, методом ІФА - 2250, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6475).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

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