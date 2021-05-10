На вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалося понад 597 тисяч осіб

У чергу на отримання щеплення проти коронавірусу COVID-19 записалося понад 597 тисяч українців. Нині вакцинують найбільш вразливі групи населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зараз проти коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров'я; жителів і персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році; педагогів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників; людей віком від 65 років.

При цьому пріоритет віддається найбільш літнім людям та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

У МОЗ нагадали, що людина може записатися в чергу на щеплення і чекати повідомлення про початок вакцинації його групи.

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