За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу. Щеплення не робили в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Водночас найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.