За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:
м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.