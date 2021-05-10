Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими", - Ткаченко

Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Відбувся аудит. І, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші, але тим не менше. Важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ, були значущими, великими або навіть якщо маленькими, вони були би корисними для громад, був очевидним ефект, через що надаються ці гранти. І мене не сильно цікавлять постаті, які очолюють цю інституцію, мене цікавить прозорість, дотримання процедур, правил, законів і сталість цієї інституції як такої", – сказав Ткаченко.

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Він заявив, що "особисто ніколи не втручався" у діяльність УКФ.

"Зараз існує нова наглядова рада. Вона доволі активна, у неї є своє бачення. І наглядова рада перший раз не обрала, другий раз обрала нового керівника УКФ. Поспілкувавшись з ним, я відверто сказав, що важливо мати КРІ (ключові показники ефективності, фінансова та нефінансова система оцінки результатів досягнення поставлених цілей. – Ред.), що ви, власне, як виконавчий директор зможете зробити. Подивимося", – додав міністр.

27 квітня наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.

Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.

Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.

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