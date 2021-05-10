Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 травня в "помаранчевій" зоні карантину перебувають 8 областей, у "жовтій" - 16 областей і місто Київ.