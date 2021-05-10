Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ. ІНФОГРАФІКА
2 7016
Станом на 10 травня в "помаранчевій" зоні карантину перебувають 8 областей, у "жовтій" - 16 областей і місто Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, у "помаранчевій" зоні на сьогодні перебувають: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.
У "жовтої" зоні: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, а також місто Київ.