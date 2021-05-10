Стартувала інформаційна кампанія до Дня Європи в Україні, - Кабмін

10 травня в Україні стартує інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи. Першою активністю став запуск онлайн-марафону з хештегом #миEUКраїна, який триватиме тиждень і завершиться 15 травня, коли вся Україна відзначатиме День Європи. Через пандемію коронавірусу другий рік поспіль святкування в Україні відбуваються онлайн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

Упродовж тижня органи влади ділитимуться на своїх сторінках у мережі Facebook історіями про те, як вони кожного дня своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.

"Рівень якості життя і можливостей для самореалізації кожної людини в Європейському Союзі – один із найкращих у світі. Він ґрунтується на наборі цінностей, принципів, суспільних правил і звичаїв, втілених як у відносинах держави з громадянином, так і взаєминах громадян між собою. Онлайн-марафоном #миEUкраїна до Дня Європи ми прагнемо показати, як європейські цінності вже сьогодні стають невід’ємною частиною українського світогляду. Вони вже є рамкою, якою ми керуємося у житті. Від державних установ, які провадять людиноорієнтовану політику, і до окремого громадянина, який сортує сміття, прибирає за своїм собакою надворі, і з повагою ставиться до заборони їхати автівкою по смузі міського транспорту. Не тільки тому, що за це штрафують, а тому, що це просто "не по-людськи". І "не по-європейськи", - прокоментувала старт онлайн-марафону віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зі свого боку, обласні державні адміністрації покажуть приклади європейської поведінки, яка також втілює базові цінності ЄС, - як на прикладах власних дій і рішень, так і на прикладах поведінки жителів свого регіону.

Всі історії об’єднаються хештегом #миEUКраїна у мережі Facebook.

Як відомо, шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський Союз: "Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків".

Втілення базових цінностей ЄС є одним із критеріїв вступу до Союзу, як зазначено в ст.49: "Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується впровадити їх в життя, може звернутися із заявкою з метою стати членом Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо в ЄС відновлять вільні подорожі, це стосуватиметься і України, - віцепрем'єр Стефанішина

Онлайн-марафон до Дня Європи в Україні #миEUКраїна проходить в межах урядової інформаційної кампанії EUКраїна. Кампанія стартувала в грудні 2020 року за ініціативи Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні і проекту ЄС "Association4U". Мета інформаційної кампанії – підвищити обізнаність українців про переваги інтеграції України до Європейського Союзу та продемонструвати втілення базових цінностей ЄС на прикладах щоденного життя українців.

Більше про кампанію EUКраїна та про євроінтеграцію загалом можна дізнатися за посиланням.