Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 158 млн, - університет Гопкінса

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі на ранок понеділка становить 158 млн 334 тис. 639, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 293 тис. 120 осіб.

До країн з понад 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю осіб, що заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 707 тис. 797 інфікованих COVID-19, зафіксовано 581 тис. 754 летальні випадки.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу збільшилася на 366 тис. 161 проти 403 тис. 738 випадків напередодні і досягла 22 млн 662 тис. 575, кількість померлих за добового зростання в 3 тис. 754 становить 246 тис. 116.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 184 тис. 790 хворих, з них померли 422 тис. 340 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 424,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 791 осіб, в Індії - 177, у Бразилії - 1 тис. 975.

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