У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від більшовиків.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві. Присутні вшанували пам'ять українських і польських воїнів.
Також відбулася спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а).
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ