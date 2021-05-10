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У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від більшовиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві. Присутні вшанували пам'ять українських і польських воїнів.

Також відбулася спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а).

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У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 01
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 02
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 03
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 04
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 05
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 06
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 07
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 08
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 09
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 10
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 11
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 12
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 13
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 14
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 15
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 16
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 17
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 18
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 19
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 20
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 21
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 22
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 23
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 24
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 25
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 26
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 27
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 28
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 29
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 30
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 31
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 32
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 33
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 34
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 35

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    9 травня 1920 року - військовий парад на Хрещатику на честь звільнення Київа від більшовиків українсько-польскими військами

    У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8356
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Скільки десятиріч справжні українці-патріоти, розумні чесні, достойні люди чекали того часу, щоб прочитати заголовок цієї новини?!!! Десятки тисяч закатованих, сотні тисяч - заморених голодом, мільйони - репресованих і вбитих у війні між двома фашистськими режимами не дочекалися... Вічна їм пам'ять! Царство Небесне! Ганьба більшовицько-фашистській системі і її недоумковатим прибічникам. Слава Україні! Героям слава!
  • віктор федорович 31ee1569
    В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
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