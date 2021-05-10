Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст

Посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передає Цензор.НЕТ.

"Для країн, що розвиваються, до яких належить Україна, для того щоб вони більш активно могли розвивати щось, залучати інвестиції і стати привабливішими для бізнесу, в тому числі іноземного, необхідно, щоб так звані прямі податки, а це податок на прибуток чи податок на виведення капіталу, податок на доходи фізичних осіб, ЄСВ, тобто пряма система оподаткування має бути менша взагалі. Тому що прямі податки, по-перше, від них намагаються ухилитися, по-друге, вони суттєво тиснуть на конкурентність цього бізнесу", - розповів Кушнірук.

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За його словами, на сьогодні податкове навантаження в Україні є значно вищим, ніж має бути, що фактично гальмує економічний розвиток.

"Загальне податкове навантаження на економіку для країн, що розвивається, має бути значно нижчим, ніж воно є в Україні. Бо тільки в цьому випадку економіка розвивається більше", - пояснив Кушнірук.

Він також наголосив: держава має ефективно використовувати кошти, які вона отримує через податки від бізнесу та населення, проте в нашій країні це не завжди так.

"Тому чим менший перерозподіл податків через бюджет, тим більше шансів, що економіка буде зростати швидше", - зазначив Кушнірук.

Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.