У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України у взаємодії зі співробітниками Нацполіції продовжує здійснювати системні заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб у зону відчуження.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби України, вчора, 9 травня, в Київській області прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно з поліцією затримали 3-х осіб, які намагалися пробратися в зону відчуження і зону безумовного відселення.

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації, а також 25-річна громадянка України, жителька Миколаєва. Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.

Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", рішення за якими ухвалюватиме суд.

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