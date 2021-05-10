Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас

Нині серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, укладені між ЄС та Україною, зокрема Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти в наближенні України до ЄС у вимірі стандартів і нормативних правил.

Про це в неділю під час "живого чату" в мережі Facebook з Представниками Євросоюзу в країнах Східного партнерства, який був проведений під егідою Європейської служби зовнішніх дій з нагоди 9 травня Дня Європи, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення щодо членства мають ухвалюватися членами ЄС одноголосно. Це дуже добре правило для будь-якого клубу, щоб усі могли почуватися зручно. На цей момент усе ще не існує консенсусу між країнами-членами ЄС з надання цієї, як ми називаємо її на сленгу ЄС – Європейської перспективи, що означає обіцянку - якщо країна-кандидат виконає всі критерії, тоді вона може стати членом… Але Угода про асоціацію дуже широка, щоб перетворити Україну на набагато більш європейську країну у вимірі стандартів, регуляторних правил та політики", - зауважив європейський дипломат.

Він нагадав, що серед країн Східного Партнерства три країни – Україна, Грузія і Молдова - чітко заявили, що їхньою метою є повноправне входження, називають себе країнами асоціації та інколи навіть "асоційованими членами" ЄС. Водночас угоди, які існують між ними і Євросоюзом, на сьогодні не передбачають, якими можуть бути наступні кроки.

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"Я часто стикаюся з цим питанням – що далі? Ми маємо Угоду про асоціацію, безвізові подорожі, яким може бути наступний великий крок у наших відносинах? Я завжди відповідаю – угоди, що ми маємо, мільйони українців, що відвідують ЄС або працюють у Європі, українські офіційні особи, які залучені до роботи з європейськими агенціями, - все це наближає нас одне до одного. З моєї точки зору, одного чудового дня ми будемо питати себе – чому це Україна не в ЄС? Я сподіваюся побачити цей день. Але до цього багато роботи має бути здійснено. Євросоюз пропонує Україні свою допомогу, щоб краще виконати цю роботу", - додав Маасікас.