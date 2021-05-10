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У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

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У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро
Європейська комісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро в межах боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тсяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила вона.

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Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

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Топ коментарі

  • Porol ferton
    Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране разрешать грабителям делать ревизию твоих кармано-равносильно самоубийству.
  • Porol ferton
    глобальный контроль
  • Colt
    Если бы мы знали, кто нас контролирует, бояться было бы нечего.
    Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
    Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
    (вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
    Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
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