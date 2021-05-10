Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть

Україна має відзначати День перемоги над нацизмом, не озираючись на Росію, яка перетворює святкування на "токсичну історію", оскільки мільйони українців загинули під час Другої світової війни.

Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"У боротьбі за ці святкування потрібно пам'ятати: не сперечайся з дурнем, він все одно задавить тебе досвідом у цій справі. Тому не треба про це сперечатися, мається на увазі Росія в суперечці за свята. І друге, що важливо сказати - Україна має право відзначати перемогу не через те, що Путін хоче відібрати або Путін все це перетворює на токсичну історію, а через 8 млн наших людей, які загинули заради перемоги над нацизмом. 8 млн людей загинули, це найважливіший аргумент", - підкреслив Дробович.

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Коментуючи офіційну російську точку зору про День перемоги, глава УІНП зазначив: "Бог з ними, з росіянами. Нехай божеволіють як можуть. Офіційна держпропаганда так налаштована, що вони самі себе отруюють, це їхня справа. Наша справа - в суперечках з ними не бути покусаними цими токсичними практиками, не приймати їх".