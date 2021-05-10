Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС

За рішенням командувача операції Об'єднаних сил, усі КПВВ відкрито для пропуску через лінію розмежування.

Контрольні пункти працюють щодня з 8:00 до 16:00, проте рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблоковано з боку тимчасово окупованої території України, повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС.

Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупаційні війська розблоковують рух двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

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Варто зазначити, що у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік порівняно з минулим тижнем зменшився майже вдвічі. Загалом за минулий тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 3346 осіб, а на контрольовану територію – 3400 осіб.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнуло 114 осіб та 30 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 122 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

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Слід нагадати, що відповідно до наказу Командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування на КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію проти COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

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Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації.

Для представників іноземних держав під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.