У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце

Росія не збирається платити компенсацію Чехії за "абсурдними" звинуваченнями за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РИА Новости" заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ, генерал ФСБ у відставці Володимир Джабаров.

Міністерка фінансів Чехії Олена Шиллерова заявляла, що Прага вимагатиме від Москви щонайменше 1 млрд крон (приблизно $47 млн ​​за курсом Національного банку Чехії на 10 травня).

У Чехії вже не знають, що вигадати, відреагував Джабаров. Він зазначив, що "не було ні розслідування, ні встановлення всіх фактів". Ніхто Чехії не платитиме, "це абсурд", додав російський сенатор.

За словами Джабарова, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш "загрався", запропонувавши країнам Євросоюзу вислати по одному російському дипломату на знак солідарності з Прагою.

На думку сенатора від Єврейської автономної області РФ, подібна політика - гра прем'єр-міністра, якому "дуже хочеться сподобатися американцям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце

Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасами у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої провини немає".