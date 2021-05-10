Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проєкт першої військової концепції Євросоюзу "Стратегічний компас"

Рада Євросоюзу доручила главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас". Після цього відбудеться його подальше обговорення.

Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рада ЄС визнала необхідність просуватися в галузі безпеки та оборони.

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"Концепція "Стратегічний компас" підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в галузі безпеки та оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ЄС має просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.