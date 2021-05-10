Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда

Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні в контексті агресивних дій Росії. Це питання буде одним з основних під час саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня, а також під час саміту Альянсу 14 червня в Брюсселі.

Про це заявив Президент Польщі Дуда в понеділок у Бухаресті на спільній пресконференції з Президентом Румунії Йоханнісом у межах офіційного візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ані Європа, ані світ не мають відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншого, - ми маємо стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.

Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України". Він зауважив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.

"Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької та Луганської областей", - констатував Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, а тому НАТО має на це звернути увагу в першу чергу з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.

"Зараз дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації", - наголосив Дуда.

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Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті "Бухарестської дев’ятки" 10 травня візьмуть участь Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Це показує, наскільки ця зустріч є важливою і сприймається позитивно в НАТО. Це демонструє євроатлантичну єдність, що зараз дуже важливо", - наголосив Дуда.

Президент Польщі зауважив, що "Бухарестської дев’ятка" є "важливим форумом у межах НАТО", а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".

"Тому я не маю жодних сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України до НАТО, а також загалом питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО у Брюсселі", - наголосив Дуда.

Він додав, що зараз важливо під час саміту "Бухарестської дев’ятки" детально обговорити це питання, аби згодом, під час саміту НАТО, "представити спільну позицію".

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