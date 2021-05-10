МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я з цього тижня, 10-16 травня, почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за кампанією з вакцинації проти COVID-19.

Про це на пресбрифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити до областей України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у Міністерстві охорони здоров'я", – сказав Ляшко.

За його даними, станом на 7 травня вакциною AstraZeneca Covishield прищепили 480,564 тисячі осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 67,143 тисячі осіб, вакциною Pfizer – 48,774 тисячі осіб, препаратом AstraZeneca SKBio – 225,289 тисячі осіб. Заступник міністра повідомив, що вакцинація другими дозами препаратів стартувала 9 травня для тих, хто з 18 квітня прищепився препаратом Pfizer, 11 травня для тих, хто вакцинувався CoronaVac із 13 квітня, і 19 травня для тих, хто вакцинувався AstraZeneca Covishield з 24 лютого.

За даними МОЗ, за добу 9 травня щеплення проти COVID-19 отримали 1004 українці, а від початку вакцинальної кампанії – 863 645 людей. З них 446 осіб завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату). До листа очікування щеплення записалася 529 431 людина. Водночас на сайті вакцинальної кампанії повідомляється, що минулої доби в Києві та 11 областях не зробили жодного щеплення.

Також читайте: За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов