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8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко

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8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко
8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він позитивно оцінив у цьому плані роботу Держкіно.

"Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі", – сказав Ткаченко.

"Тому в принципі на черзі новий етап. Крім масового запуску українських фільмів – що дуже добре і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами", – додав міністр.

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За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, "розпочалися серйозні розмови про великі спільні проєкти".

"І ось ці спільні проєкти з Заходом – це, по-перше, покриття тих збитків, якщо ви їх маєте і не торгуєте з Росією, а по-друге, відкриття нам можливостей співпрацювати для світового ринку. А це вже зовсім інші можливості і стосовно у тому числі навчання наших людей працювати на такому рівні, і залучення коштів", – сказав міністр.

Ткаченко додав, що пандемія зйомкам не заважає, дозвіл працювати кіногрупам є.

"Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – наголосив він.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
  • Ksenia VB
    Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
  • віктор федорович 31ee1569
    Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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