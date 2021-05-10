8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко

8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він позитивно оцінив у цьому плані роботу Держкіно.

"Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі", – сказав Ткаченко.

"Тому в принципі на черзі новий етап. Крім масового запуску українських фільмів – що дуже добре і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами", – додав міністр.

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За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, "розпочалися серйозні розмови про великі спільні проєкти".

"І ось ці спільні проєкти з Заходом – це, по-перше, покриття тих збитків, якщо ви їх маєте і не торгуєте з Росією, а по-друге, відкриття нам можливостей співпрацювати для світового ринку. А це вже зовсім інші можливості і стосовно у тому числі навчання наших людей працювати на такому рівні, і залучення коштів", – сказав міністр.

Ткаченко додав, що пандемія зйомкам не заважає, дозвіл працювати кіногрупам є.

"Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – наголосив він.