Від початку доби 10 травня ворог 2 рази порушив перемир'я на Донбасі, - штаб ООС
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З метою подальших звинувачень у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в сторону позицій Об'єднаних сил.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж цієї доби, 10 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Недалеко від населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а поблизу Авдіївки - з підствольних гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ".