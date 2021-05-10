"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс

У Бухаресті розпочався саміт глав держав "Бухарестської дев’ятки" за участю Президента США Джо Байдена і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На саміті акцентовано увагу на агресивних діях Росії, що викликають занепокоєння у НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо відлякування й захисту Альянсу. Останнім часом ми були свідками розбудови Росією військового потенціалу у нашому близькому сусідстві - акваторії Чорного моря, в Україні і навколо неї - що викликає наше занепокоєння", - підкреслив у вступному слові на початку саміту його співорганізатор, Президент Румунії Клаус Йоганніс.

За його словами, крім загроз з боку Росії, у рамках саміту глави держав мають звернути увагу на процес рефлексії НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а також підготовку нової стратегічної концепції НАТО.

У свою чергу інший співорганізатор саміту, Президент Польщі Анджей Дуда звернув увагу, що зустріч глав "Бухарестської дев’ятки" відбувається у розпал міжнародних навчань Defender Europe 2021, в яких, зокрема і на території Румунії, беруть участь 28 тисяч військовослужбовців із 26 країн. За його словами, це є "справжнім символом не лише солідарності, але і справжньої сили НАТО".

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