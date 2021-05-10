Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

Майже половина населення (48%) не знає точної дати Чорнобильської катастрофи, водночас більше третини (31%) не змогли пригадати рік аварії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилось протягом 13-15 квітня 2021 року напередодні 35-х роковин трагедії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більшість респондентів (69%) таки змогли пригадати принаймні рік, в якому сталася аварія на ЧАЕС, а 52% назвали точну дату. Згідно з опитуванням, рівень обізнаності щодо року катастрофи нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) і приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50-69 років (на момент аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату.

У регіональному розрізі найбільш обізнані про аварію мешканці центральних областей України — 60% респондентів відповіли правильно, у західних — 47%, південних та східних — 48%.

Більшість респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних імовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу.

Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені під час проєктування та/або будівництва станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Опитування проводилось 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього опитали 2001 респондента з усієї України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.