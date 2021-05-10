ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель
1 95127
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що в Раді ЄС йде робота над черговим пакетом санкцій проти Білорусі.
Про це вона сказала в Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений у найближчі тижні. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні (Білорусі. - Ред.), включно з тим, як режим атакує польське співтовариство", - сказав Боррель.
За його словами, в Білорусі правлячий режим продовжує "придушувати і залякувати своїх громадян, сьогодні польське співтовариство стало мішенню цих дій".