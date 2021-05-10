Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.