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Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль

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Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

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"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Я так понял, что уже Шмыгаль министр здравоохранения и главный санитарный врач заодно?
    Дурдом зелена веселка. Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3062
  • Valery Greff
    Все хотят пальто, как у Степанова...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Краще би так "усердно" завозили вакцину і тести, а не заганяли би народ у стійло.
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