Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ
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Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив журналістам, що у виборах до Держдуми РФ візьмуть участь понад пів мільйона українців, які живуть в окупованій частині Донбасу та отримали російські паспорти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
"Ці 500 тисяч осіб [на Донбасі], які прийняли російське громадянство, візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.
За даними МВС РФ, російські паспорти отримали 527 тисяч жителів Донбасу. Йдеться про тих, хто живе на територіях, підконтрольних окупантам.
Раніше заступник голови комітету Державної Думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький стверджував, що до кінця року кількість людей, які отримали російське громадянство, може зрости до 1 млн осіб.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що це є частиною гібридної війни, яку веде Кремль, порушуючи тим самим суверенітет України.