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ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США

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ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США
Хакерську атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline справді провело угруповання DarkSide.

Про це заявили в понеділок у ФБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ФБР підтверджує, що угруповання DarkSide несе відповідальність за атаку на мережу Colonial Pipeline", - сказано в заяві.

ФБР зазначає, що продовжує розслідування події.

Раніше про причетність цього угруповання повідомляло з посиланням на джерела агентство Associated Press. За інформацією співрозмовників агентства, метою атаки було вимагання грошових коштів.

У повідомленні Associated Press говорилося, що йдеться про хакерське угруповання, що діє з серпня 2020 року. Хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline - великий паливопровід, за яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США, - 7 травня 2021 року. Його робота все ще не відновлена.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Нема довбонутим спокою. Самі по- людськи не живуть і іншим не дають.
    Сподіваюсь, американці не забаряться з відповіддю.
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Пусть штаты в ответ выразят глубокое беспокойство. Им это не привыкать.
  • Evgeny N
    Здається, Джохар Дудаєв казав, що головною метою "руського міру" є затягнення всіх до тієї вигрібної ями, яку вони називать "цивілізацією"... Не такими словами, але зміст саме той
    Колись Кутузов, у 1812-му, сказав "Щоб врятувати Россію треба спалити Москву". На сьогодні актуально трішечки перефразувати: "Щоб врятувати світ треба знищити московію"
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