ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США
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Хакерську атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline справді провело угруповання DarkSide.
Про це заявили в понеділок у ФБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ФБР підтверджує, що угруповання DarkSide несе відповідальність за атаку на мережу Colonial Pipeline", - сказано в заяві.
ФБР зазначає, що продовжує розслідування події.
Раніше про причетність цього угруповання повідомляло з посиланням на джерела агентство Associated Press. За інформацією співрозмовників агентства, метою атаки було вимагання грошових коштів.
У повідомленні Associated Press говорилося, що йдеться про хакерське угруповання, що діє з серпня 2020 року. Хакерська атака паралізувала Colonial Pipeline - великий паливопровід, за яким доставляють пальне з Техасу на східне узбережжя США, - 7 травня 2021 року. Його робота все ще не відновлена.