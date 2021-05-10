Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії

Суд данського міста Аальборг засудив громадянина РФ Олексія Нікіфорова до 3 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Слідство з'ясувало, що росіянин роками збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S і Технічному університеті Данії (DTU).

36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

Справу слухали в закритому режимі, і тому деталі його майже не розкривалися.

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Засуджений не визнав себе винним. Його адвокат Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено.

Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.

Окрім позбавлення волі, його засуджено до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.