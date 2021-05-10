Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії
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Суд данського міста Аальборг засудив громадянина РФ Олексія Нікіфорова до 3 років позбавлення волі за шпигунство.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Слідство з'ясувало, що росіянин роками збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S і Технічному університеті Данії (DTU).
36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.
Справу слухали в закритому режимі, і тому деталі його майже не розкривалися.
Засуджений не визнав себе винним. Його адвокат Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено.
Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.
Окрім позбавлення волі, його засуджено до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.