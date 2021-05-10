"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікарка-інфекціоністка Логінова

Інфекціоністка Тетяна Логінова пояснила, яким чином у пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, може розвиватися "чорний грибок", що вражає носові пазухи, легені і мозок.

Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Люди лікувалися не тільки стероїдами, але й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбіоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки вражати очі й носову порожнину, а й легені", - підкреслила Логінова.

За словами інфекціоністки, це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19.

"Це вже буде "лонгковід" ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами", - повідомила Логінова.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом (його ще називають "чорним грибком") у людей, які перехворіли на COVID-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування COVID-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми, як: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

За словами медиків, хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова інʼєкція коштує 48 доларів за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.