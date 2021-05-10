Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце
Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуба Кулганека "Гарячий квітень чеської дипломатії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Кулганек нагадує, що нещодавно Прага оголосила про обмеження кількості співробітників російського посольства в Празі до рівня складу чеського посольства в Москві. Понад 80 співробітників посольства РФ будуть змушені повернутися до Росії. "Навіть ветерани чеської дипломатії не пам’ятають аналогічного випадку чи такої бурхливої реакції", - зауважує міністр.
"25 травня на нас чекає позачерговий саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин (Європейського) Союзу з Росією", - пише Кулганек.
Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.
Чехія закликає всі країни ЄС наслідувати її приклад і вислати хоча б по одному російському дипломатові. Вона також заявила, що вимагатиме від Росії компенсацію в як мінімум $ 48 млн за наслідки вибухів під Врбетіце. Росія заявила, що платити не буде.