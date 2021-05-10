Євроатлантичний центр оборони НАТО створять у Бухаресті

У Румунії в рамках діяльності НАТО буде створено євроатлантичний центр оборони.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Бухаресті після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми працюємо над створенням євроатлантичного центру оборони, який перебуває в Бухаресті", - повідомив Йоганніс.

За його словами, під час дискусії президентів підкреслювалося, що дестабілізуючі дії Росії в регіоні викликають "стурбованість і відчуття недостатнього рівня безпеки".

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Він підкреслив, що нинішня ситуація у сфері безпеки в Чорному морі доводить: "НАТО і надалі зміцнюватиме можливості з відлякування та оборони, особливо на східному фланзі, діючи разом від Балтійського до Чорного моря".

Йоганніс зазначив, що НАТО має як і раніше залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності і можливостей східних сусідів реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

"Бухарестська дев'ятка" утворена в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Одне з обговорюваних питань на саміті - ситуація з безпекою в Україні та її євроатлантичне майбутнє.