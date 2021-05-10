Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко

Київський апеляційний суд завтра має розглянути скаргу прокурора Олександра Божка на поліцію, яка ігнорувала його заяву про злочин з боку Андрія Портнова.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Портнов погрожував Божку за те, що він був особливо активним при розслідуванні справи щодо дій Портнова. Божко подав заяву про злочин, і це була єдина реальна справа, де Портнову можна було оголошувати підозру. Але спочатку ДБР, а потім СБУ її просто злили, і торік її закрили у зв'язку із закінченням строків розслідування", - написав Маселко.

Божко заново подав заяву про кримінальний проступок з боку Портнова.

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"Однак Подільське управління поліції просто ігнорує його заяву. А Подільський суд відверто незаконно відмовив у скарзі на поліцію за надуманими підставами", - стверджує Маселко.

Адвокат запевнив, що він і Божко домагатимуться, щоб їхню апеляцію задовольнили, а проти Портнова - відкрили справу.

"У будь-якому випадку ми будемо йти до кінця. Приклад Божка показує, що злу можна і потрібно давати гідну відсіч", - пообіцяв він.